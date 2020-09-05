全民檢測再甩轆　保安員苦等5天無結果　個人資料疑被遺失

全民檢測再現漏洞，檢測5日仍無結果，資料更疑被遺失！全民檢測計劃自本周二(1日)推行以來，多次被發現有「甩轆」情況，包括有多人表示被盜用個人身份登記等，今(5日)再發現有市民參加檢測後5天仍無結果，致電熱線及到檢測中心查詢後，竟被告知找不到其檢測資料，令該名市民憂慮是否受感染之餘，更要擔心其個人資料是否被遺失及被盜用。東網已向相關部門查詢，暫未有回應。

東網接獲任職保安員的讀者喬小姐求助，她指上月29日已登記參加檢測，並按預約時間，在檢測首日、即本周二早上9時半到土瓜灣體育館檢測中心排隊做檢測，事後亦有收到中心送贈的口罩，以及確認已進行檢測的短訊。她表示，檢測人員指結果會在周四(3日)透過短訊得知結果，惟等待至今天仍未有結果。

她續稱，昨日曾致電熱線查詢，亦曾再到土瓜灣體育館檢測中心查問，惟她向職員提供登記及樣本瓶編號後，對方均稱未能找到她的紀錄，更表示喬的狀況是「第一次聽到、唔見其他人冇左資料」。

喬稱自己平日工作要面對不少市民，因擔心自己是隱形患者，故決定進行檢測，未料等待5天仍無結果。她批評全民檢測計劃十分混亂，又認為職員對其資料疑被遺失感無關痛癢。她坦言自己十分緊張，除擔心是否有感染外，更擔心個人資料被遺失、甚至被盜用，促政府盡快交代。