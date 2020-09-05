綠色就業計劃資助名額增至550個　逾半已審批

環境局決定把資助大專畢業生從事與環境保護相關工作，名額由200人增至550人。

為了推廣環保工作與培訓人才，環境局今(5日)決定把資助大專畢業生從事與環境保護相關工作的名額由200增至550個，為僱主提供薪金資助誘因，鼓勵有志投身環保行業的畢業生，當中有300個即54%職位申請已完成批核。

政府在「綠色就業計劃」下推出的大專畢業生資助項目，旨在資助私人公司及合適機構聘用大專畢業生從事與環境保護相關工作，如環境顧問、環境管理、減廢回收、環保教育、環保技術設備和化驗、可再生能源、新能源車輛和空氣質素、綠色建造和管理、生態保育以及綠色金融。環境局今指原定的資助名額約200個，由於業界對項目反應正面，現收到共逾550個職位申請，決定把名額增至550個，令更多畢業生及僱主受惠。

環保署又指已完成批核約300個職位申請，其中逾80個獲批的職位，僱主已完成聘用程序。項目在2020/21年度開始，為每位合資格畢業生的僱主提供每月5610港元僱員薪金資助，為期18個月，鼓勵有志投身環保行業的畢業生，在就業困難的情況提供入行機會。