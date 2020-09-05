涉猥褻4女童3人未夠10歲　控方指會加控罪　私家偵探還押

胞弟是警員的私家偵探，被指在今年5月起，多次帶未成年女童到大廈梯間，以影校徽之名摸胸，更曾在女童面前自瀆及拍片。涉案私家偵探被控向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品及3項非禮罪，案件今(5日)在九龍城法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至9月10日在西九龍法院再訊，讓其中一名事主作緊急認人手續。控方反對被告保釋，直言預期會有新增控罪。裁判官考慮後，拒絕被告擔保外出，候訊期間被告還押警方看管。

29歲被告叶厚鑫，報稱是私家偵探。據辯方透露，被告有2名胞弟，其中一人任職警察。他被控於2020年5月8日，在黃大仙慈正邨梯間向一名年齡在16歲以下的女童A作出嚴重猥褻行為；及同日同地製作兒童色情物品，即一部於女童A面前自漬的影片。叶另被控於今年7月7日，在葵涌石籬(二)邨一大廈地下非禮女童B及女童C；以及在9月1日，在葵涌邨一大廈梯間非禮女童D。

據了解，事主當中除了1人是16歲外，其餘3人年齡不超過10歲。據悉，當日女童A獨自行經案發地點對開時，被告向她遞過一張兒童照片，問她認不認識相中人。期間被告借詞帶A到梯間，取出陽具自瀆，又要求女童摸他的陽具。

此外，被告又先後借影校徽為名，向穿校服的女童B及女童C摸胸。至9月1日，被告尾隨正前往親戚住所的女童D，並偷拍女童的背部及裙底，再跟她進入升降機。未幾她伺機帶女童到梯間，要求女童脫鞋及襪子，又掀女童裙底，期間更借影校徽為由摸胸。警誡下被告指是控制不到自己而犯案。警方隨後發現被告手機辯接到雲端伺服器，內藏32段影片，部分涉及摸女童胸部。