外傭旺角中環群聚未見執法　晚市堂食延長食肆指生意差過只外賣

政府放寬防疫措施後首個周六，其中旺角早上人流不多，不少餐廳內僅有數名食客，有食肆表示，晚市堂食延長至晚上10時對生意幫助不大。東網記者今午(5日)到旺角及中環等外傭聚集熱點巡視，旺角道行人天橋仍舊有外傭聚集，當中更有3至6人群組出現，惟早上未見有人執法，而中環皇后像廣場及遮打花園亦只見勞工處職員派發印有不同語言的宣傳單張及舉提示牌，但未見有警員巡邏。

早上11時許，在旺角的食肆不少才剛開舖，街上人流稀少，店內人客寥寥可數，問及昨晚(4日)晚市情況，餐廳員工劉小姐指，生意未有好轉，甚至比以往只做外賣時更差，加上食肆選擇眾多人流卻少，亦影響生意。餐廳負責人郭先生表示，生意額與往日無甚分別，現時晚市可做兩轉生意，或要過幾日才能見到增長。另一餐廳負責人張先生則表示，延長晚市只是令以往買外賣的客人變回堂食，近來數月已連蝕幾萬港元。

而旺角道行人天橋一帶，早上11時已有約50名外傭聚集。天橋兩端的外傭大多是2人群組，群組間相距至少1米，但天橋中段則有不少3人或以上群組，亦有外傭除下口罩進食。至下午約12時半，聚集的外傭人數略為增加，甚至有6人群組出現，惟現場未見有人執法。至下午1時半，才有3名食環署職員到場巡視，向聚集人數多於2人或未有戴好口罩的外傭作口頭勸喻。

港島方面，中環皇后像廣場、遮打花園的人流較往日大減，大部分外傭都戴上口罩，二人一組地聊天，惟仍有人不顧「禁聚令」三五成群地聚集，而通往大會堂的隧道則人頭湧湧，不少人席地而坐，除口罩進食及高歌，甚至「身貼身」地坐下，亦有人擺賣衣服及飾物，期間未見有執法人員在場巡視。畢打街亦有不少外傭，攜同大包小包貨物聚集並高聲談話，當中有人未正確配戴口罩，現場只有食環處職員巡視，但未見對有關行為作勸告。

來港3年的外傭Leny指，大部分人都擔心被執法人員截查不敢外出，令人流比往日少90%。她指疫情下會保持警剔，做好防疫措施，加上暫未有警員巡邏，故減輕擔憂的心情。她平日大多留在家照顧僱主家中的2名小孩，今日短暫與朋友見面後就會盡快回家。