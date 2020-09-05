荔枝角收押所54歲囚犯初步確診 曾還押小欖及到西九龍法院應訊

​懲教署今(5日)公布，荔枝角收押所一名54歲在囚男子初步確診新冠肺炎，他被還押至上述地點前，亦曾被送到小欖精神病治療中心及西九龍法院。

署方表示，該在囚人士於8月21日被判還押小欖精神病治療中心索取精神科報告時，與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，2人並無接觸其他在囚人士，並一直有量體溫，體溫正常。至昨日(4日)，該名54歲在囚人士被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到荔枝角收押所。抵達收押所後，被發現身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今早獲通知初步確診。

署方又指，該在囚人士進出院所期間有佩戴外科口罩，與他共同囚室的在囚人士目前沒有出現病徵，現時仍接受隔離及醫學監察。當局亦已安排有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，並即時對相關地點進行徹底清潔消毒。

因應疫情，現時所有新收納的在囚人士均需接受隔離及進行醫學監察。衞生署駐院所醫生會按需要為他們進行病毒測試。