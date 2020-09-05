檢測中心醫護獲發非醫療用保護袍　馬仲儀斥不理想

全民檢測由本月初開展到今，連續爆出醜聞，昨日(4日)有醫護人員踢爆政府向採樣中心提供「非醫療用」防塵衣作保護袍，大斥離譜；公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，從昨天政府提供的回覆，僅了解該批次保護袍具防水之用，但醫療規格最少需阻隔嘔吐物，甚至滴水不沾，她指若採樣人員僅獲防水等級的保護袍是不理想。本身有報名參與進行採樣工作的感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，會帶自己的保護袍去工作，並建議採樣人員與市民需有良好溝通，履行「咳嗽禮儀」，才能將感染風險減至最低。

馬仲儀稱，保護袍大概可分為四個等級：第一，遇水即溶或只有非常輕微防水；第二，普通防水；第三，可防止嘔吐物；第四則可達到滴水不沾。她續指，現時公立醫院接觸確診者會使用第三級別規格，若採樣中心人員只獲第一級別的保護袍，直言「有點危」。

曾祈殷指，採樣人員只要佩戴好口罩及面罩，已經有保護作用，他指出對比討論保護袍規格，港府應該教育市民及採樣人員履行「咳嗽禮儀」，即如採樣過程中感到不適導致打噴嚏或咳嗽，應該先舉手示意。他又透露，明日會到採樣中心工作，並帶自己「私伙」保護衣，笑稱不要浪費中心資源，自己亦會向每位接受採樣的市民說明咳嗽禮儀的重要。

政府發言人昨夜回覆傳媒查詢，衞生署指保護袍須在液體阻隔性能方面符合AAMI PB 70標準，而政府物流服務署分發給檢測中心使用的保護袍均符合此標準。