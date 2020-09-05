學校出錯合約扣教師近10萬元糧　工會批校方管理失當

涉事教師曾向教育局查詢，惟當局亦稱不理解。

有工會早前收到一位津貼中學教師求助，指去年9月聘用為編制內常額教師時，以薪金33點(73,775港元)簽約1年，學校校長當時口頭承諾必定聘用她兩年至退休，老師受力勸下決定簽約。但本年5月卻收到學校通知，以薪金計算錯誤為由，在未經教師同意下，3個月內扣減其近10萬港元薪金；校方亦在未向她發出警告及提出改善期下，於上月31日終止合約，涉嫌違反僱傭條例及資助則例。

涉事教師李女士，原來於葵青區一間中學任職英文科教師，入職8個月後，今年5月中旬突被學校告知，指合約應按之前助理小學學位教師一職帶職至中學學位教師，即月薪29點(61,415港元)為根據而簽訂。

按照勞工法例規定，扣薪不可超過應有月薪四分之一，惟她5月收到學校通知，以薪金計算錯誤為由，一次性扣取她6月份的6萬多港元月薪，遠超上限；7至8月亦被扣除四分之一月薪，校方更在未向她發出警告及提出改善期下，與她終止合約。李指兩職位工作量相差甚遠，學歷要求亦不同，坦言不清楚薪金制度算法；李曾就此向教育局薪金組查詢，惟當局亦稱不理解。

李又表示，上月底約滿後不獲校方續約，她指其學生成績進步有目共睹，卻與校長寫的評核有很大出入，質疑校長行為失德，無理終止合約。

教育工作人員總工會會長余綺華質疑，辦學團體違反合約精神，學校管理上出現行政失當。即使學校發現出錯合約，亦應秉承合約精神，承擔薪金差額，繳還予教育局，而非剋扣教師薪金補回差額。余續指，過去亦接獲不少類似個案，1年收近30多宗教師求助，7至9月合約期更為嚴重，不少教師為保工作，惟有啞忍。

勞工界議員陸頌雄批評教育局薪金制度混亂，校長根據年資及學歷決定教師月薪點後，再交由當局批核，需時長達3個月甚至1年，時間及處理上難以接受。