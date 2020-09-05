全民檢測延長只有零星預約　市民可隨意在周二後預約大部分中心

政府因應市民反應，決定把全民檢測延長4天至9月11日。有14間檢測中心早前7日都額滿，惟根據政府系統，延長後未有出現大規模預約，其中只有將軍澳的尚德社區會堂現時至9月8日仍處於額滿，但其他中心均可在周二後的日子預約，反映市民對計劃反應大不如前。

政府於9月1日推出全民檢測計劃，其中有14間檢疫中心一早便出現7日額滿情況，包括荃灣體育館、深水埗白田社區會堂、沙田隆亨社區中心等。今(5日)在政府全民檢測網上預約網站，已開放預約至11日，但早前預約爆滿的檢測中心未有出現大規模預約，只有將軍澳尚德社區會堂預約率最高，現時至9月8日仍處於額滿，但在9日已可隨便預約，其次為秀茂坪社區會堂與馬鞍山體育館，但在周二仍有6個時段可讓市民預約，其他的檢測中心只有零星時段額滿。

在18區共141個檢測中心，以荃灣預約反應最熱烈，區內3個檢測中心，包括荃灣圍體育館、荃灣體育館、蕙荃體育館額滿至9月7日，預約率達100%。其次為沙田，12個檢測中心中，有7個同樣額滿至9月7日；九龍城6個中心有3個額滿至9月7日；西貢6個中心有3個同樣在同期爆滿，其餘各區亦有部分中心額滿，但並不嚴重。

政府早前宣布，19個使用量較低的檢測中心，會在9月7日後停用，當中包括香港公園體育館、鰂魚涌體育館、駱克道體育館、藝術與科技教育中心等，即9月8日後檢測中心總數將會降至122個。