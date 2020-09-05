政Whats噏：西貢區會泛民爆分裂　3區議員退出「將民關」

現時全港18個區議會中，有17個由民主派主導。之不過，查實民主派內部一直都爭拗不斷，西貢區議會今日(5日)就有民主派組織出現分裂。將軍澳民生關注組(將民關)4名成員，包括召集人葉嘉榮及3名區議員王卓雅、李賢浩同李嘉睿，今日下晝約3時喺Facebook發表聯合聲明，其中提到喺組織內有唔少矛盾至今仍未解決，故決定即日退出將民關。

將民關主席柯耀林回應查詢時，話自己喺約3時收到4人電郵通知退出將民關，又提到呢個組織成立咗20年，過去都有好多人加入同離開，認為佢哋4人今次退出係好普通嘅事，唔覺得奇怪。被問到4人話組織內有唔少矛盾時，柯就話大家事前並無爭拗，但就話組織其實係好鬆散，想合作就合作。

至於未來仲會唔會有合作空間？柯就話要睇議題，舉例話如果喺區議會傾一啲涉及全區性嘅議題，例如係有關衞生防護等，當然可以合作。咁擔唔擔心會有其他將民關成員跟住退出？柯就話呢啲事擔心唔嚟，仲話喺選舉前後有好多人出出入入添！