原稱良田村墓地越官界無問題　何君堯斥政府出爾反爾

何君堯指政府邀請他們參加墓園先導計劃時，原本口頭答應村民不會移動當時已越官界的墳墓。

議員何君堯已故父母位於屯門良田村的家墳於去年7月反修例示威期間遭嚴重破壞，包括墓碑被毀及被噴上粗口字眼等塗鴉，其後亦被揭其雙親墳墓霸佔官地，事後有關事件亦交由屯門民政事務處跟進。何君堯回覆《東網》查詢時表示，早於2016年當局邀請他們參加墓園先導計劃時，已口頭答應村民不會移動當時已越官界的墳墓，而他們參加先導計劃，也是因為希望把這個問題解決，狠斥港府現時出爾反爾。

今日(5日)有報道指民政事務處一直未有跟進有關墓地越界問題，更指何君堯日前以該村村長身份向村民發通告，指已要求民政事務局方面重新為該村墓園現狀劃界。何向東網坦承確有其事，惟他反駁該村墓園自1982年由位於屯門散石灣的舊址搬到現址，有關土地一直都是官地，而現址地點亦是政府分配。

何又指，墓園內涉及越官界的墳墓也有10多個，村民亦一直有意改正有關問題，故2016年屯門民政事務處邀請他們參與墓園先導計劃時，他們才答應加入。

何指，自首次與屯門民政事務處就先導計劃開會時已提出墓園越官界的問題，要求重新為村墓園現狀劃界，當時與會的處方聯絡官滿口答應，即使何分別於2016至2018年在會上再三追問，若日後有人翻出問題找事，處方是否仍會信守承諾時，何指當時的官員也叫他們「放心、應該冇事」。

惟至去年7月底，何的雙親墳墓被毀，民政事務處便迅速去信何家，要求他們把墳墓遷回政府合法殯葬區內。何炮轟政府出爾反爾，亦有過橋抽板的感覺，大罵政府「平時做嘢又唔見咁快」，並澄清要求局方重新劃界並非個人問題，而是涉及村民關於原居民權益的問題。

至於負責跟進事件的屯門民政事務處則回覆東網查詢指，處方承認在確認上述墓地有部分範圍超越認可殯葬區界線和位於水務署用地範圍後，於去年8月1日發信給相關殮葬許可證的持證人，要求盡快修正違規情況，隨後亦有與相關殮葬許可證的持證人保持聯絡、處理有關個案。

處方又指，相關部門曾於今年5月中與持證人及其家人會面並進行實地視察，以解釋墓地違規情況及就跟進行動進行磋商。及後，處方於7月再次發信給持證人一方，要求他們修正違規情況，否則政府保留權利採取適當的執法行動，又稱會按現行政策，一視同仁嚴肅處理每宗個案。