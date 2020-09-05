全民檢測錄2新病例　有確診者帶病採樣　張竹君：應立即求醫

再有接受全民檢測的人士確診，其中更有患者於出現病徵後仍「帶病」上陣，依舊到檢測中心參與採樣程序！衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(5日)在記者會中呼籲，市民若出現發燒等病徵，應立即求醫，而非待全民檢測才去檢疫。

今日新增個案中，包括一名曾接受全民檢測採樣的60歲的男子，他居於亞皆老街芝蘭苑，在衙前塱道從事冷氣水電工程。患者報稱上月底曾發燒，之後無病徵，至本周二(1日)到位於九龍城體育館的檢測中心採樣，平日有光顧過工作地點附近的茶餐廳。

另一名患者為39歲的菲籍外傭，與僱主住在元朗大井圍村的村屋，本周三(2日)到元朗趙聿修紀念中學的檢測中心採樣。患者曾於8月29日至30日到元朗水邊圍村與朋友聚會，中心正跟進密切接觸者，其中參與聚會的另外兩名外傭、一名曾探訪事主的朋友及僱主一家均需檢疫。

被問及上述兩間檢測中心是否仍然運作時，張竹君表示，署方已預計會有確診個案到訪，中心有足夠防疫措施，包括每日會有兩次大清洗，故不會採取特別措施，料中心可照常運作。