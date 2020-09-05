警「壁烽」打擊非法收債行動　拘13男女涉570萬元

警方發現近日新界南接連發生多宗與追債有關的刑事毀壞案件，新界南總區刑事部，聯同沙田、荃灣、大嶼山及葵青警區人員，一連5日(8月31日至9月4日)，進行代號「壁烽」的打擊非法收債行動。

警方經調查後，於全港多區拘捕11男2女(15至53歲)本地人士，他們分別涉嫌「串謀刑事毀壞」、「刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」、「刑事恐嚇」、「管有物品意圖損壞財產」及「襲擊致造成身體傷害」。當中案件共涉及17名受害人及約570萬港元的債項。行動中，警方檢獲一輛七人車、多罐紅色油漆、水彩、收數字條、多部手提電話、小量現金及銀行文件。

一名姓周(15歲)少年已被落案控告一項「刑事毀壞」罪行，另一名姓張(27歲)男子已被落案控告一項「管有物品意圖損壞財產」罪行，案件將分別於下周一(7日)和下周二(8日)在西九龍裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，需於9月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲市民，如有需要，應向銀行或信譽良好，同時持有有效放債人牌照的公司借貸，借貸簽約前亦要留意條款和細則。如有懷疑，應立即停止交易及向警方報案。任何人如觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」，最高刑罰為監禁5年，而第60條「刑事毀壞」的罰則最高為監禁10年。