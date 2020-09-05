32歲女打肉毒桿菌後呼吸困難無力　疑似肉毒中毒

衞生防護中心今日(5日)公布一宗肉毒中毒疑似個案，一名32歲本地女子8月23日在面部、肩部和小腿接受肉毒桿菌毒素(BOTOX)注射，翌日出現重影、全身無力和呼吸困難，今日到仁濟醫院急症室求診後留醫，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，暫時未知是否由診所或醫生施行，衞生署正繼續調查，並提醒市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

中心指，該名女病人過往健康良好。中心續指，肉毒桿菌毒素如用作美容用途，注射後效果短暫，會逐漸消失。若獲轉介由醫生施行注射程序，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

中毒病人注射部位相關肌肉受影響外，肉毒桿菌毒素可能擴散，有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

中心提醒市民，注射程序只應由本地註冊醫生施行；注射前，應先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症等；如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射。如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。