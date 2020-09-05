12名被中國海警拘捕香港人蛇　疑被拒與律師會面

早前12名有刑事案在身的港人乘坐快艇打算偷渡往台灣，但在果洲群島對開內地水域被中國海警截獲並拘捕，目前扣留在深圳鹽田區看守所。今(5日)有消息指出，該12人目前為止暫未能與家屬委託的律師會面，當中有人更可能會被控更嚴重的「組織他人偷渡罪」、如被裁定為俗稱的「蛇頭」，面臨監禁年期更長。

今有指該12名港人的部分家屬已委託內地律師，但在申請會見當事人時被拒。該律師引述看守所的公安指出，其家屬委託書沒有公證，當局無法核實委託人、即被捕人家屬的身份。該名律師又指出，內地警方暗示其當事人有機會被控涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」、而不是拘留通知書中標示的「偷越國邊境罪」，但他並沒有得到明確的說明。

據報，近日陸續有被委託的律師申請與當事人會面，但皆被拒絕，目前外界仍未能與正被羈押的12人會面。有內地律師指出，要求委託人律師作公證的程序在國內一般適用於民事案件，但不常見於偷渡案。

根據內地法律，偷渡一般會判1年以下刑期。但若犯人有參與組織他人偷渡，一旦罪成可被判處2年至7年監禁；若情節嚴重，如犯罪者是偷渡集團的首領、或犯人在檢查時若以暴力反抗，最高刑罰則為終身監禁。

涉事的11男1女、年齡介乎16至30歲，當中有5人為學生，包括香港大學工程學院一年級生郭子麟、及香港公開大學3年級學生張俊富、及涉嫌違反港區國安法的「香港故事」成員李宇軒等。