海關水警反走私行動　檢2300萬走私貨拘2內地男

警方與海關針對大嶼山以北猖獗的水上走私活動，展開聯合打擊行動。行動由水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警西分區、水警港口分區，聯同海關海域調查組人員，於本周四(3日)至昨日(4日)，分別在大嶼山以北，大小蠔灣一帶展開海上的反走私行動。

前日(3日)凌晨約2時，聯合行動組發現3名男子於上述地點的海面，將貨物從一艘漁船吊運到一艘可疑快艇上，懷疑正進行走私活動。水警小艇隨即採取行動，3名男子見事敗，立刻登上2艘快艇，高速向香港西面的內地海域駛去。水警經過追截，成功截獲涉嫌走私的漁船及其中一艘快艇，並拘捕快艇上2名內地男子。

至同日(3日)晚上約11時，執法人員又發現4名男子，於上述地點的一處沿岸石壆，將貨物從中型貨車搬運到一艘可疑快艇上。警方隨即採取行動，4名男子立刻登上快艇，高速駛入香港西面的內地海域而脫逃。

二次的行動，共檢獲一艘漁船、一艘快艇及一輛中型貨車及341箱懷疑走私貨物，走私貨包括化妝品、手袋、手錶及衣服、電子零件、乾鮑魚、燕窩、藥物及電子遊戲光碟，市值約2千3百萬港元。案件交由海關跟進調查。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁7年。