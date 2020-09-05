港區國安法：國安委再添新成員　羅振南出任副秘書長

《港區國安法》自今年6月30日實施後，維護國家安全委員會於7月3日成立，負責香港維護國家安全事務。消息指，國安委再添新成員，前入境處副處長羅振南獲安排加入國安委，出任副秘書長一職，而國安委秘書長則由特首辦主任陳國基兼任，他亦是前入境處處長。連同國安委成員入境事務處處長區嘉宏，國安委共有3人來自入境處。

政府發言人就事件回覆東網記者時表示，香港特別行政區維護國家安全委員會的成員已載於《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》內。按有關法律，委員會的工作信息不予公開。

資料顯示，羅振南於1984年加入當時的人民入境事境處，出任助理入境事務主任。直至2015年出任入境處助理處長，翌年再升一級出任副處長一職；最後於2019年退休，服務該處35年。

國安委由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基同時兼任國安委秘書長。