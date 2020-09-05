東區醫院有智障病人離世　穿約束衣期間一度呼吸困難

東區醫院今日(5日)公布，一名33歲患有糖尿病及智力障礙的男病人上周三(8月26日)因肺炎、發燒及咳嗽入院，上周五(8月28日)凌晨，職員為他更換安全約束背心期間一度掙扎，並出現上呼吸道阻塞的表徵及脈搏停頓，轉送深切治療部治療，惟因情況轉差延至上周六(8月29日)不治。個案已呈報死因裁判官跟進。

事源於8月27日黃昏，病房職員察覺病人不斷上落病床，上前了解其需要及提醒後，因病人未能聽從勸喻，加上其上落床動作不算靈活，病房職員在致電家屬後，為病人暫時穿上上肢約束帶，當時病人情緒穩定及表現合作。

至翌日‪凌晨，病人開始出現神智混亂、情緒不穩，並意圖撞向床欄，職員再為病人換上安全約束背心。期間病人曾在病床上掙扎，之後職員發現病人掙扎減少，氣促情況加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵。職員隨即解除所有約束，並展開急救程序。

過程中，病人舌頭腫脹並口中有血，之後出現脈搏停頓，醫護人員施行心肺復甦法後，於‪凌晨3時20分轉送深切治療部繼續治療，惟病人情況持續轉差，至8月29日下午3時50分離世。個案已呈報死因裁判官跟進。

院方昨晚(4日)已與病人家屬會面，解釋和了解家屬需要，亦會繼續保持密切溝通及提供支援。院方亦已透過「早期事故通報系統」，向醫管局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議。