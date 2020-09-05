租務問題男子毆打禁錮女業主　警拘惡租客檢大批武器

警方於昨日(4日)早上10時許接獲報案，指一名女子被人綑綁在元朗竹坑村一貨櫃屋內，有村民嘗試上前了解時，遭一名從貨櫃屋走出來持手槍狀物體的男子，指嚇喝令離開，村民逃到安全位置後即報警求助。

警方接報到場，發現該名男子已離開上址，現場遺下一支伸縮棍，該名54歲受害女子亦自行鬆綁，她手、頭及腳部均受傷，自行到北區醫院治理，現已出院，案件交由元朗警區反黑組接手調查。

警方經調查，受害女子(54歲)為涉事貨櫃屋的業主，在逃男子則疑為其租客，兩人於今年7月期間，因租務問題曾發生糾紛，事後該名租客已於8月搬離上址。昨日上午10許，受害的女業主到上址進行清潔時，有人突然出現，同女業主發生爭執。期間，女業主遭人以胡椒噴霧噴射眼部，並在逃走時被人用磚頭襲擊頭及腰部。之後，女業主被人強拉入貨櫃屋內，先以金屬手銬及膠索帶綁起，再從袋中拿出一把牛肉刀及伸縮棍指嚇並搶走其手機。

警方經翻查貨櫃屋的閉路電視，發現有人離開上址時，曾登上一輛私家車，警方根據私家車的車牌登記資料尋獲車主，得知疑犯新住址的大概位置，發現疑犯的新住址與案發地相距不足1公里。

昨晚(4日)10時許，警方在元朗八鄉拘捕該名姓鄭(52歲)的涉案無業男子，並在其寓所內搜出大量槍械等武器，包括19支短氣槍、41支長氣槍、5把武術劍、2把刀、兩副金屬手銬、4把弓、1支弩、兩支金屬雙節棍、1支自製辣椒水及1支伸縮棍，檢獲疑犯犯案時所穿的衣物及受害女業主的手機，該名男子涉嫌非法禁錮、傷人、盜竊、無牌管有槍械及藏有違禁武器等被捕，案件將於下周一(7日)提堂。