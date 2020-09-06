上水龍豐花園石湖墟街巿阻街嚴重　議員轟食環地政卸膊

上水龍豐花園和石湖墟街市一帶店舖及街邊菜檔，將紙皮箱及發泡膠箱等雜物佔據附近行人路，衍生衞生問題之餘，亦阻礙行人出入。。食物環境衞生署指，截至八月初，今年在該區發出96張定額罰款通知書及採取61宗拘捕行動。不過，區議員批評情況未見改善，政府多個部門互相「卸膊」，直斥「無王管」，更聯絡全港十八區區議會擬向相關部門發出聯署信，要求政府正視問題。

本報記者所見，距離石湖墟街市正門不足10米，有不少菜販擺賣；龍豐花園一帶，小販上落貨時更利用花槽、行車線擺放貨物，而附近行人路狹窄，導致市民出入困難，甚至更出現「肩碰肩」的情況。現場遍布膠籮、爛菜葉、發泡膠箱等，環境衞生惡劣，雖不時有食環署職員巡查，但小販則無視職員繼續擺賣。

北區區議會主席羅庭德和區議員張正皓多次到上址視察，羅指，每逢買菜時間上水街頭就「立立亂、無王管」，他已多次向地政總署北區地政處、食環署、路政署等部門反映，但部門均表示事件涉及多個部門，未能有效解決問題。

張正皓舉例指，早前向食環署反映路邊花槽有發泡膠箱，但食環署回覆指花槽有業權問題因此歸地政處負責。他批評政府部門「互相拋波」，事實上並非「無法可執」，只不過部門都未能正面回應。他指每區菜檔不少是集團方式經營，食環署每次檢控只罰款數百港元，實際上集團一小時收入已可彌補罰款金額，直斥罰款「不痛不癢」、無震懾力，即使食環署加派人手巡查，也未能解決根源問題。

羅庭德認為，最簡單是集齊各部門釐清之間的權責問題，展開聯合行動處理。張正皓準備聯同全港18區區議會，去信食物及衞生局局長陳肇始及食環署署長劉利群，冀食環署嚴正執法，有效打擊店舖雜物堵路等問題。

本報分別向食環署、路政署以及地政總署查詢。食環署回覆指，店舖阻街屬街道管理事宜，涉及多個政府部門，該署今年1月至8月初，在上水龍豐花園和石湖墟街市一帶，就公眾地方擺放雜物造成的阻街問題共發出96張定額罰款通知書、12張移走障礙物通知書；檢走43件物品以及作出61宗拘捕行動。

地政總署指，發現上址一帶店舖有貨物阻街，以及在行人路上擺放可移動的金屬地台，就店舖佔用政府土地進行營商活動。一般而言，分區地政處就街道管理，會根據《土地(雜項條文)條例》處理，由於屬可移動物品，北區地政處已轉介相關部門處理。路政署則指相關問題不涉及該署職權。