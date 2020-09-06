拆油麻地停車場　算命街恐成絕唱

逾六十年歷史的油麻地停車場大廈，因興建中九龍幹線而於明年初拆卸。政府決定十一月起分階段停用停車場，直至明年元旦永久停用。此停車場因中間樓層被加士居道行車天橋「貫穿」而聞名，是為油麻地區地標，更是全港第一代公眾停車場之一。拆卸過後，除此獨特的現代主義建築物消失外，保育團體直斥會引發連鎖效應，批評政府令停車場一帶的著名旅遊景點「算命街」文化或成絕唱，既影響旅遊配套，又令當區塞車情況惡化，發展欠缺周全計劃。

位於油麻地上海街二百五十號的油麻地停車場大廈早於一九五七年啟用，與全港最早期公眾停車場，如中環天星碼頭停車場等同期。油麻地停車場經擴建後提供七百七十個私家車泊位和七十六個電單車泊位。停車場頂層曾用作入境事務處西九龍辦事處，地面是油麻地公共圖書館。樓高八層的停車場是攝影發燒友的拍攝熱點，登上頂樓就能一窺鄰近廟街的繁華全貌，而過去亦有不少電影在此取景，包括《食神》及《新不了情》等。

全民保育行動發言人袁智仁說，油麻地停車場大廈是當區地標，幾十年來吸引算命及占卜攤檔圍繞大廈擺檔做生意，漸漸形成一條中西文化共融的「算命街」，更成為著名旅遊景點。攤檔「朝行晚拆」，一入夜就吸引市民和遊客慕名而來，查問前程。他指算命街顧客遍及各年齡層，帶動廟街協同發展，「好多長者前來睇相，後生仔女就玩塔羅牌及占星，令廟街一帶夜市富有活力。」

袁又指，雖然古物諮詢委員會早年曾稱為現代主義建築研究，但至今仍只聞樓梯響。他促請當局「做快啲、做多啲」，盡快為油麻地停車場等現代主義建築物評級保育。

袁亦批評政府未清楚交代算命街攤檔小販的安置工作，形容當局在規劃社區上「只做硬件（拆樓），軟件（保育）卻欠奉」。他擔心依附大廈而生的算命街文化會隨大廈被拆卸而消失，「拆樓係好短時間，但建立文化卻要花上幾十年！」即使日後攤檔遷移別處繼續經營，亦難復當年興旺，影響本港旅遊配套。

而政府前年物色一幅位於佐敦道及連翔道交界的地方為臨時停車場，預料提供約七百個私家車泊車位。惟選址太僻，袁智仁直言政府發展中九龍幹線原意是紓緩九龍中部交通擠塞情況，但拆走油麻地停車場卻會造成市中心車位銳減，容易誘發違泊問題。油尖旺區議員朱子洛說，油麻地停車場停用對當區影響甚大，據知日後大廈有望重建為全新聯用設施大樓，建議政府在大樓設一定數量泊車位，回應需求。