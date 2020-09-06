東方日報A1：司法獨大亂港多時　鄭若驊解畫太遲

本港回歸廿三年來，政府近期終於首度明確澄清本港並無「三權分立」，表明由行政主導的政治體制才是準確表述。然而，有資深政界人士炮轟歷屆政府和歷任政、法司長多年來知而不改，實屬失職，又批他們放任政、法兩界人士各自含糊概括地錯誤表述遺害深遠，不但讓人有炒作「三權」中的司法機關獨大不可挑戰的空間，更為近年司法和政治亂象埋下炸彈，即使違法佔領行動（佔中）和反修例示威兩場大亂局中有大量違法者被捕，惟出現「警察拉人，法庭放人」亂象，更甚是屢次放生壹傳媒黎智英，令人質疑黎有保護傘免受刑責。

此外，被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊昨再度化身鍵盤戰士，如「鸚鵡學舌」在網誌重複政府近日的論調，指本港政治體制在行政主導下，行政、立法和司法機關互相制衡，惟被學者狠批作用不大和已經太遲。

近日關於「三權分立」的爭論中，不少資深政界人士均認同，對此爭辯無疑是「庸人自擾」及「拗嚟無謂」，又指港府過去一直未有澄清，結果令市民對本港政治體制造成誤解。從政至今廿九年、「廿三萬監察」發言人王國興批評，本港近年的司法亂象與政府一直未有果斷直接澄清「香港沒有三權分立」有關。他解釋，這造成空間予有心人士炒作，特別是把司法機關推至一個獨立獨大、不容置疑的位置，讓普通市民誤信有關觀念。

王表示，司法獨大的假象導致違法佔中和反修例示威等數以百計千計示威者及暴徒被捕但不入罪的亂象出現，「警察拉人，法庭放人」的情況時有發生，認為市民可能以為司法機關大於行政機關，即犯事後果也不嚴重，因而有恃無恐，造成亂港局面。王又狠批歷屆港府、政務司司長和律政司司長未有立即批駁公眾對「三權分立」的誤解是失職，不但令「三權分立」以訛傳訛、集非成是，更令本港埋下管治危機實屬難辭其咎。回顧過去，未覺過去兩任律政司司長黃仁龍及袁國強曾就此清楚解說。

曾任保安局局長、身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀分析，政府過去一直忌諱民主派的輿論攻擊，「怕批鬥、怕民望低」，故多年來未有刻意澄清「三權分立」是錯誤講法。然而，作為必修科的通識科教科書誤指本港有「三權分立」，學生將之視為金科玉律，加上政府多年放手不管，在各自解說下，促成港獨勢力抬頭，釀成重大遺害。她指，所謂「正本清源」，現況逼得現屆政府不能逃避，「唔改唔得」，必須撥亂反正。

此外，鄭若驊昨終繼特首、教育局局長楊潤雄和多名政界人士後，在網誌發文澄清事件，指出若從憲制角度正確理解政治體制，必然會明白本港架構是以行政主導，她指大家不應只着眼於一個概念的表面稱謂，而應該從實質上去了解，避免不必要爭拗。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥鄭若驊「依家先出嚟解釋太遲喇」，又狠批本港素來有法官或政界人士簡單以「三權分立」概括本港體制，惟鄭和政府均沒有先知先覺、及早澄清。陳炮轟鄭若驊作為特區法律機關的首長，早該在爭議之初便以法律角度向公眾澄清，然而卻在爭議觸發後多天才透過網誌解釋，直斥網誌接觸面有限，相信對於向公眾釋疑方面作用不大。

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