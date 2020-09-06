我有正能量：感動人心　賽車手創社企推廣生命教育

「活好當下。」是果園社企創辦人梅廣亮 （Alex）的初心。Alex前半生的時間幾乎奉獻給賽車，曾經贏得小型賽車錦標賽的冠軍，更曾創立賽車服裝品牌。2013年他轉換「賽道」，創立照顧流貓狗的社企，協助逾600隻貓狗重獲新生，日前更向政府租借荒廢校舍，進一步宣揚生命教育，改變市民對生命的看法。

遇上流浪狗Roy，改變Alex的下半生。2006年的夏天，Alex正在駕車前往龍鼓灘賽車場。在路上遇上不良於行的Roy，一拐一拐走路的一幕觸動了Alex。為了不讓牠被泥頭車撞到，Alex在牠身邊慢慢駕車護送。賽車場於2010年發生嚴重車禍，政府勒令關閉場地，場地放養的Roy也突然失去蹤影。3年後，Alex打算重開賽車場，在舊地重遇Roy，惟牠已因長期欠缺照顧而患上癌症，幸得Alex的照顧下，病情得以好轉。

「賽車係奢侈品，而動物是活生生嘅生命，我希望可以幫助佢哋。」這經歷令Alex反思生命的意義。他不惜賣走4架愛驅，毅然創辦「果園社企」，照顧流浪貓狗，希望以生命改變生命。

果園社企曾為流浪動物提供暫時的居所及安排領養，至少幫助逾600隻「浪浪」。除了Roy，得力助手「金毛豬」亦令Alex十分難忘。金毛豬十分親近人，經常對陌生人搖尾示好，與流浪時判若兩人，「金毛豬起初係怕人嘅，但經過訓練之後，就唔怕『生暴』。」金毛豬現擔任果園的動物大使，頻頻和小朋友、老人家接觸。「唔少小朋友都好鍾意佢，仲自此唔再驚狗狗。」

Alex希望在未來繼續推廣生命教育，「我哋唔單止要活好當下，都要令其他生命活得好。」現時不少人因一時衝動而養寵物，往往未有周詳考慮，並不了解自己是否真正喜歡動物，令棄養情況十分嚴重，「我希望可以畀更多人接觸動物，透過同動物嘅交流，令大家明白到生命嘅意義。」

去年果園社企透過政府的活化計劃，獲批元朗空置校舍作新會址。場地將於今年11月啟用，Alex滿腹大計，除收留流浪貓狗外，他打算在場內設置臨時郊野學習中心及有機農場，協助弱勢社群藉耕作融入社會。

同時，Alex亦有意在新址設休閒空間，例如設立「貓貓閱讀室」，讓貓貓陪伴市民閱讀，並計劃舉辦工作坊，例如是長者太極、瑜伽班等。青少年方面，除了泰拳班外，亦正聯絡前花式單車代表隊成員開班授課，為青少年提供有益身心的課外活動。

經營社企成本龐大，當中動物醫療費用令Alex最為吃力。他希望推出更多籌款計劃，避免「攤大手板問人拎錢」，「未來我們會推出義賣月餅項目，希望大家會支持我哋，籌到嘅經費會用嚟繼續營運果園社企。」