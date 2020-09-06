探射燈：暴疫夾擊人抑鬱　港府支援得個噏

在反修例事件及疫症的夾擊下，港人精神壓力爆燈。

反修例事件陰魂不散，加上持續逾半年的疫症，市民精神健康受到嚴重衝擊。早前有研究顯示逾70%人出現抑鬱症狀，有市民無法忍受獨自隔離期間的壓迫，導致驚恐症復發；另有人因疫情失業，隱瞞家人「扮返工」持續逾半年，壓力爆煲急急求助。精神科專科醫生直指，近期焦慮及抑鬱症有上升趨勢；關注團體則擔心疫情持續令問題更嚴重，盼政府增撥資源加強市民心理輔導。

John（化名）早前因公幹前往內地，而需在當地接受14天強制隔離。長時間在一個狹隘空間獨處，John稱開始出現失眠、自言自語、視力模糊等徵狀，即使完成隔離，精神狀態亦不復以往。回港後求診才發現驚恐症復發。

香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系在2至7月調查約1.15萬名市民，發現74%人出現中至高度抑鬱症狀，以及41%人出現中至高度創傷後壓力症狀，當中更有36%人同時出現兩種情況。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院的網上問卷調查亦顯示98%的受訪者對疫情表示焦慮，平均焦慮指數超過8分，屬「達臨界點」的水平。

「求診數字係有上升趨勢，主要係焦慮同抑鬱症。」精神科專科醫生歐陽國樑指不少市民因疫情產生負面情緒，初期壓力主要源於防疫物資短缺、對未知疫情的不安；但半年後，市民逐漸出現抗疫疲勞，擔心需要長期抗疫，甚至進一步憂慮因疫情衍生的長遠問題，如失業，「我覺得現時個問題大好多，因為第三波疫情爆發後，佢哋（市民）好似冇晒希望咁。

「求助問題嘅複雜性同涉及範疇都係嚴重咗。」專為精神及情緒受困擾人士提供支援及復康服務的利民會高級經理蘇嘉寶指，今年1至5月，該中心的精神健康熱線共接觸超過2.4萬個求助電話，較去年同期上升16%，多數因為疫情造成的情緒困擾。「有人因為疫情失業而扮返工持續半年有多，亦有人因為小朋友停課多咗喺屋企玩而被鄰居投訴太嘈，搞到好大壓力。」

議員陳沛然指精神健康問題一直被忽略，政府對精神病支援服務有改善之處。

醫管局發言人表示今年1月至今，精神科服務未有個案增加迹象，但會繼續密切留意情況。