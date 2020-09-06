網民熱話：巴士埋站過早要投拆？乘客狠批麻煩女「無恥」

女子疑不滿車長停車位置而投訴，最終導致全車人被迫轉車。

乘搭公共交通工具，總會遇上一些不滿事，但是否全部要靠「發爛渣」解決問題？近日一名中年女子疑不滿巴士埋站時停車位置不適當，登車後即時指罵車長，更致電巴士公司投訴，其行徑招來在場乘客圍攻，狠批對方野蠻，更紛紛表示願意為車長作證。

網民Chin Yan Long於前日(4日)在Facebook群組「事無大小交通資訊情報區」中貼文指，事發於一架270A巴士上，巴士埋站時，因前方交通擠塞而停泊在離站較遠位置，提早開門，惹來一名候車中年女子不滿，上車後便指罵車長。片段開始時，雙方繼續僵持，巴士已停下，等候巴士公司人員到場處理，女子則打電話向巴士公司投訴：「我只係輕輕講咗一句，點解你開門我唔知。」在場乘客聞言後，忍不住插口：「梗係唔止輕輕啦...鬼死咁晦氣...人哋冇惡，得你惡咋...一上車就鬧司機」。女子未有理會，繼續投訴，乘客見狀，聲稱「全車都幫你做證」，以證車長「無辜」。

女子在群眾壓力下，以一副無辜口脗向電話中人說，「好多人鬧我，我根本無錯」，更疑似一度飲泣，但仍得不到乘客同情，有人企圖拍她的面貌，引發雙方一度動手搶電話，女子更失控大叫；「Delete咗我啲相」。最後一條片段是全部乘客已經落車，有乘客不滿被迫轉車，耽誤時間，於是繼續「窮追猛打」，女子惟有掩面左閃右避。

影片被上傳後引起網民熱烈討論，批評該女子行為自私，「投訴車長飛站就有道理啫，泊前少少都要投訴」，更稱香港成「投訴之都」；亦有人稱讚車長在這情況下仍保持專業，被投訴後安排乘客改乘其他班次。

網民有話說：

大師兄：香港人在全世界都出晒名麻煩，乜都投訴一餐

Tony Suen：條命喺司機手上，好心就尊重司機啦！人哋都好大壓力㗎！

Hilary Lau：睇乘客反應，就知邊個錯啦

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