政府認全民檢測有數百宗重複　死撐對整體數字微不足道

全民檢測計劃於上周二(1日)展開，已有逾過百萬市民登記預約。政府今日(6日)表示，計劃至今已有85萬名市民到各個社區檢測中心接受採樣，而網上登記的市民參與率達90%，對於有人質疑當中是否存在重複檢測，政府指實際上有幾百宗為重複檢測，可能是個別市民認為有確切需要再次檢測，如首次檢測後接觸過高危群組，或有人想測試系統，強調對整體數字是微不足道。

政務司司長張建宗今早在其網誌中表示，政府會盡最大努力，透過計劃找出隱性患者，以盡早切斷病毒傳播鏈，他批評有人在網上散播有關計劃的誇張失實言論，辜負了醫護人員、國家核酸檢測支援隊、前線抗疫員工及支持計劃的企業和市民，並呼籲今日放假的外傭能踴躍參與計劃，並建議僱主積極鼓勵及協助外傭預約登記，就工作時間上作出彈性安排。

他又提及待香港疫情穩定後，政府將落實使用「健康碼」，適度放寬出入境限制和檢疫安排，有序恢復三地居民正常往來及回復經濟活動。對於有議員要求永久擱置全民檢測及「港版健康碼」，他澄清健康碼屬粵港澳互相豁免跨境人士強制檢疫的安排的一部分，而該安排目前尚未推出，批評有關議員明顯是以政治凌駕市民的健康，為反對而反對。

他指出，2月推出的「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」，其相配合的藍牙科技電子手環已派發超過20萬條，予接受檢疫人士使用。張又指，政府正着手開發感染風險通知系統及應用程式(Exposure Notification System and App)，協助有需要的業界及處所，例如餐廳、安老院、的士等，應對「新常態」下的營運環境，亦可以讓市民自願參與。他指，在進入參與計劃的場所時，透過掃描二維碼(QR Code)將有關進出紀錄儲存在自己流動電話內。當個別場所出現確診個案，相關用戶會透過應用程式收到感染風險通知。