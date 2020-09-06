陳茂波指普檢對經濟有「溢外效益」 可免重啟經濟時疫情反彈

全民檢測計劃自9月1日開展，財政司司長陳茂波今日(6日)撰寫網誌，提到計劃在經濟和社會層面，有著重要的「溢外效益」，該效益並非單從識別出隱形患者的數字所能量化，並指及早找出潛伏在社區的隱形個案，能避免日後放寬限制重啟經濟時，帶來疫情反彈的風險。陳又認為，疫情加速了各行各業的「電子化」、「科技化」，亦為新行業開啟了契機。

陳茂波指，至今已有超過100萬名市民預約，當中60多萬人已進行檢測，找到一些新感染個案，並指及早找出潛伏在社區的隱形個案，可保障他們身邊家人和朋友安全，也減低社區發生2代、3代傳播的風險。陳表示，若然不及早找出潛伏在社區的隱形個案，日後放寬限制重啟經濟時疫情有機會反彈，甚至要再重新收緊各種防疫措施，屆時香港經濟難以真正復甦，市民生活也難以恢復正常。陳亦呼籲仍未登記的市民積極參與接受檢測。

陳表示，今次疫情對全球經濟發展和結構帶來深遠影響，不少傳統行業為了應付疫情下的「新常態」，均積極加快應用各種不同科技，如視像會議、網上營商、網上接單和送遞、數碼支付等等，認為「電子化」、「科技化」在各行各業均已是不可逆轉的趨勢。

陳續指，疫情亦改變了不少人的生活習慣及消費模式，除了對舊有營運模式帶來挑戰，亦為一些新行業帶來契機，譬如有公司研發可實時監察病人身體狀況數據的穿戴式裝置，更已獲醫管局應用於監察正在隔離的新冠病人情況；又有公司在基因研究中透過次世代定序技術，研發更精準的癌症監察和治療方法。