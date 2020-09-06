羅致光指三權分立引不必要聯想　概念運用應說得清清楚楚

「三權分立」近日引來巨大爭議，政府近期明確澄清本港並無「三權分立」，表明由行政主導的政治體制才是準確表述。勞工及福利局局長羅致光今(6日)在其網誌中表示，「三權分立」的議論中，絕大部分人偏向「差不多先生」的想法，概念的運用含糊。他稱，「行政主導、行政、立法、司法機關互相制衡和配合」便是要說得清清楚楚，不作含糊，而所謂「三權分立」只會在原有互相制衡的概念上，引來不必要的聯想。

羅引用多個例子表示，在政治與政策中，含糊不清的例子數不勝數，例如坊間「全面封關」的要求，聽似簡單易明，實質是模糊不清，既然香港人可自由出入，反問何來「全面封關」。他又認為叫「全部取消豁免檢疫人士」口號的人士，卻知道不能要求跨境貨運司機或飛機師每次到港都檢疫14天，否則沒有人運貨，香港人便要缺糧。他批評這些政治口號的特質，可以混淆視聽，說得漂亮，但實質空洞。

他又以社福界中的「取消一筆過撥款」口號為例，強調並沒有一種現行制度叫「一筆過撥款」，只有「整筆撥款」，又例如「取消遣散費/長期服務金與強積金對沖」中的「對沖」，正確講法應是「抵銷」。