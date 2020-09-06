強積金總資產7月已逾萬億　黃友嘉籲打工仔勿擔心短期波動

投資市場近期如過山車，強積金管理局主席黃友嘉今(6日)發表網誌，剖析本港強積金制度，指打工仔的總資產已由今年3月底的8678億港元回升，7月底已突破了1萬億港元水平，反映制度十分穩健，經得起市況波動，去年底，已有約6.3萬個帳戶的個人資產超過100萬港元，較對一年增近40%，他呼籲打工仔毋須過分擔心市場的短期波動。

積金局指，截至2019年12月，100萬港元以上強積金帳戶達62900個，近年該局以「三步曲」的方式，推出更多工具，以提升打工仔掌握強積金資訊的能力，去年4月推出「強積金基金平台」，披露強積金管理費的三大組成部分，讓計劃成員能夠「貨比三家」，有助促進市場競爭和推動減費。自「強積金基金平台」推出後，超過40個基金下調了收費，當中更有10個基金下調了投資管理費達20點子。

此外，積金局又優化強積金帳戶資料展示，以簡單劃一的格式展示帳戶資料，代替複雜難明的數目和文字，並加強成員對產品的認識以評估風險，包括以劃一的風險標記級別，標示每個強積金基金的風險水平，讓他們可以更容易揀選適合自己的投資組合。