難用陽性比率評估全民檢測成效　許樹昌：已預訂疫苗供港35%人口

政府推行的全民檢測計劃，至今已有過百萬市民登記預約，政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(6日)於電台節目表示，在公共衞生項目當中，難以用陽性比率評估計劃成效，但強調全民檢測有助盡快切斷傳播鏈，減低隱形患者在社區擴散病毒的風險。他又指，計劃是為了協助找出隱形傳播鏈，並不是參與了檢測，就等於未來不會受感染，呼籲市民仍要保持警惕。

被問到多少人參與計劃才會發揮到更佳的成效，許指出，愈多人參加愈好，形容今次是千載難逢的機會。他又相信，政府未來一兩星期，要再檢視食肆有否出現相關爆發，待疫情穩定，及源頭不明個案減少，才可以考慮放寬食肆堂食限制等。

另外，許在節目後表示，香港新冠肺炎疫情仍然「浮沉」，在通關方面仍「未受歡迎」，相信要回復至「零確診」後，當局才會宣布放寬更多防疫措施。在疫苗方面，他指出，現時全球有33款疫苗進入了臨床試驗階段，其中6款屬第三期研究；而衞生署於上月底向一個國際機構預訂了佔香港人口35%數量的新冠肺炎疫苗，目前未知會提供哪款疫苗，可能是來自目前現有幾間廠商，至於餘下的65%香港人口，衞生署會另外購買3種疫苗覆蓋。

公務員事務局局長聶德權表示，截至早上9時，共有108.5萬人登記參與全民檢測，有86.4萬人已經完成採樣，而截至早上8時，當局接獲186宗市民個人資料被他人用作預約登記全民檢測的投訴，其中103宗個案已經交由警方跟進。

聶指，疫情爆發至今，每日跨境人次已經由幾十萬，下跌至1000至2000人次，為社會帶來的不便，對生活和經濟有很大影響，認為全民檢測能為香港「打好個底」，亦可讓外界了解香港的情況，包括隱形患者的數目，指這些數據和資料，對日後政府制定防疫政策很重要。他又回應有人要求「封關」，關注這個說法是否要求停止香港居民出入境，停止與其他地方的往來。他認為，要做的是如何在疫症中，有序恢復跨境人流，期間要實施嚴謹措施，例如到港後要進行檢測，以取代14日強制檢疫，或先在出發地做檢測，到港再做多一次檢測。

他續指，政府從無講過全民檢測的目標是500萬人，重申是愈多愈好，相信有助了解本地疫情，亦能對結束第三波疫情，以及應對可能出現的第四及第五波疫情，作充分準備及預演。他表示，政府會留意實際服務需求，決定是否再延長全民檢測計劃多3日，又指由於學校仍未有面授課程，相信即使延長設於學校的檢測中心，都不會影響校方運作。