全民檢測初期進度落後　陳肇始首認衰指再推普檢機會不大

全民檢測計劃上周二(1日)展開，屢被批評檢測量不足，與港府早前指可每日檢測約30萬個樣本的目標有落差。食物及衞生局局長陳肇始今（9日）承認計劃初期的檢測進度落後，但就指現時已理順流程，檢測量有所上升，每日至少可檢測10多萬個樣本。陳又提到，不少專家提及冬季會出現新一波疫情，當局會於計劃完結後進行分析工作，包括染疫人士的分布地點及年齡群組等，相信有助掌握疫情發展，並研究應對方法，未來主要會為高危群組進行檢測，相信再次推行全民檢測機會不大。

陳肇始表示，截至今早，有逾百萬名市民登記預約，並已為80多萬人取樣，其中約59萬個樣本已完成檢測。陳指出，全民檢測採樣過程順利，惟計劃開展首日收集樣本後，直至晚上才將樣本送至實驗室，令檢測時間出現一日「時差」，加上當中涉及多項工序，包括把結果呈陽性的樣本送至衞生防護中心作覆檢、以及通知無染疫市民等，認為未能做到每日檢測30萬個樣本只是流程問題。她續指，由於負責化驗的實驗室現已24小時運作，加上再有約100名內地支援隊成員到港協助，相信計劃已追回進度。

近日疫情放緩，市民關心政府會否進一步放寬防疫措施。陳指出，政府會小心考慮放寬防疫措施，並視乎有關活動是否需要時常脫下口罩，又指在新常態下，不少活動均須安排預防感染措施，強調會再進行研究及推進。