港區國安法：網民發動九龍大遊行　警在多條主幹道截查巴士乘客

今日原為第7屆立法會選舉投票日，網上有人發起今午(6日）在九龍區遊行，路線包括旺角、油麻地及佐敦等一帶；有消息指警方將派約2000警力處理。警方在社交平台Facebook表示，遊行屬未經批准集結，對違法活動採取零容忍態度。警員在多區亦嚴陣而待，多個主要幹道均有設路障截查巴士及私家車等，警員亦會向拍攝警員行動照片者，或背著背包的市民作截查。

網上號召今午2時半，九龍區會有遊行活動，目的為反國安法及反對當局以疫情為由押後立法會選舉。中午12時半，警員已於西區海底隧道和獅子山隧道等往九龍區的主要幹道擺設路障，其中西區海底隧道的九龍出口，通過收費亭後便看到警方路障佔據全部行車線，私家車和公共交通如巴士和小巴亦不例外需要截查，更有警員登上一輛905號巴士作截停搜查。

同一時間，獅子山隧道往九龍方向亦有警員設路障截停車輛，有警員登上巴士81C搜查，其中2名警員於上層抽查乘客身分證及隨身物品，檢查背包及證件後離開車廂，並未帶走任何人，警員登車行動的時間約5分鐘。

中午約12時45分起，油麻地碧街至太子運動場道交界的彌敦道一帶至少有逾30警車駐守，而在長沙街及豉油街交間約400米的一段彌敦道，更有約9架警車停駐。有軍裝警員分成6至10人一隊，在該路段各街口巡邏或戒備，部分持胡椒彈槍截查可疑人士。而油麻地至佐敦沿途的彌敦道亦有大量警員駐守，並截查多名身穿黑衣市民。

警方表示，強調在西九龍一帶部署足夠警力，全港警區亦已提高戒備，加強巡邏及截查可疑人；如發現或預視有任何違法事件發生，警方將會迅速介入，果斷執法。