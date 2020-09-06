委任退休醫生任管理層　工會批醫管局違反重聘限制

醫院管理局今年5月公布，委任瑪嘉烈醫院內科顧問醫生羅振邦接替即將退休的謝文華醫生，出任九龍西醫院聯網總監和瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監，並於明年1月履新。醫管局職工總會等多個團體聯合抗議醫管局違反人事條例，認為羅振邦今年10月已屆退休年齡，違反退休重聘限制，促醫管局公開交代。

根據醫管局人事指引，若員工在退休後獲重聘，只能從事臨床醫療，不會出任管理層職務，目的是紓緩前線人手不足，並確保高層權力有正常更替。工會批評，羅申請此職位時仍任職顧問醫生，理應受到醫管局人事條例限制，不符合條件角逐。惟當局反駁此職位屬公開招聘，故不受退休重聘條款限制，又指報名角逐的寥寥應徵者中，羅醫生為「最佳人選」。

醫院管理局職工總會主席林娟醫生擔心，若開先例將破壞制度，令條例形同虛設，指聯網總監職位非常重要，帶領逾萬名員工，現行機制可制衡權力，以防職場霸凌，林質疑今次遴選不公，羅有特殊待遇，或影響往後有熱誠的參選人。

前線醫生聯盟主席冼建文指，羅要到明年才能就職，意味職位將懸空半年，抨擊疫情下聯網竟可無人領軍達半年，將打擊前線員工士氣，影響醫院運作及決策能力。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生稱，晉升階梯不透明，又指當局應有接班人培養計劃，質疑職位為何乏人問津，工會促請局方公開遴選程序及參選人名單，讓公眾有更多知情權。