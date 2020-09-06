檢測中心防護裝備短缺　醫護投訴休息後口罩要重用

全民檢測計劃上周二(1日)展開，惟有參與計劃的醫護人員投訴防護物資不足，每更只獲發一個口罩及一個面罩，休息後要重用，擔憂染疫風險大增，醫院管理局亦要提供24萬個N95口罩供計劃之用。食物及衞生局局長陳肇始今（6日）承認，部分檢測中心的後備裝備不足，但就沒有出現欠缺防護裝備以致「停手」的情況。

有負責採樣的醫護人員表示，有檢測中心預約爆滿並大排長龍，惟防護裝備短缺，曾獲主管通知因N95口罩不足而要節省使用，每更6小時只有口罩及面罩各一個，休息時期要把口罩放入紙袋並重用，擔憂到場檢測的市民一旦打噴嚏或嘔吐，會污染有關裝備，認為做法危險。

陳肇始表示，現時有約6000名本地醫護人員報名參加計劃，每日約有2000人工作，惟各檢測中心的存貨數量不一，部分或出現突發情況「用多咗」，稱有關工作人員會即時處理事件，惟調配過程需時。她強調，沒有出現醫護人員欠缺防護裝備的情況，亦無人因而被迫停止工作，只是後備裝備不足，部分希望中心內有更多裝備會較為安心，目前亦已理順有關安排。

政府發言人表示，各檢測中心實際所需的保護裝備數量不同，個別比較多市民前往採樣的中心消耗會較快，已按實際需要供應裝備，當局鼓勵工作人員合理使用個人防護，但如防護裝備被污染亦會獲得替補。發言人又指，為協助推行全民檢測，醫管局已準備向政府提供24萬個呼吸器型的口罩，並訂購足夠數量的呼吸器，以確保醫院的醫護人員獲充足保護。