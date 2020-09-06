僱主自願性供款照對沖長服金　津校校工19萬強積金實袋1萬

葉先生指其僱主自願性供款一併被對沖。(李浮南攝)

自2000年起政府實施強積金制度後，其「強積金對沖」機制一直為人詬病，去年對沖金額更創新高達47億港元。有工會接獲津貼中學校工求助，指校方竟將僱主的強制性供款和自願性供款，一起與長期服務金對沖，工會批評政府縱容津校剝削員工，帶頭做無良僱主。

受影響的葉先生2001年入職九龍塘一間資助中學擔任校工，去年被校方要求退休，離校時領取約20萬港元長期服務金，惟他發現當中約4.7萬港元為僱主的自願性供款。他表示，當局聲稱該機制為「改善福利」，卻容許連自願性供款都對沖，「好似畀人戲弄」，直言傷害了雙方感情。他指，目前該校有5位工友受影響，曾去信教育局要求協助但不果。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪解釋，按目前機制下，學校會為滿10年年資的員工加5%自願性供款，5年後再加5%，連同本身5%的僱主強制性供款，葉先生退休前強積金僱主供款達15%。鄧指，葉本身約有19萬港元的強積金，當中更包括約4.7萬港元的僱主自願性供款，對沖約20萬港元長期服務金後，葉實質只獲1萬港元強積金。

教育工作人員總工會會長余綺華指，自願性供款應是僱主關顧員工及鼓勵留任的額外福利和承諾，她批評政府作為最大僱主，未有以身作則，反而容許津貼學校把員工自願性供款對沖掉。

工會建議，政府應盡快立法取消對沖；政府合約僱員及資助機構員工可早於法例生效前豁免對沖，同時設立保證回報機制，確保退休金能追及通脹，挽回市民對制度信心。

翻查資料，截至2018年12月，僱主透過強積金對沖機制，共沖走僱員409.23億港元強積金累算權益。而對沖金額亦持續按年上升，由2015年的33.54億港元，上升至去年的約47億港元，激增逾40%。

近5年強積金對沖金額

●年份●金額（港元）●升幅●

●2015●33.54億●-

●2016●38.55億●15%

●2017●43.02億●12%

●2018●43.95億●2%

●2019●約47億（註）●6%

註：教育工作人員總工會估計數字

※資料來源：強制性公積金計劃管理局