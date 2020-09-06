網民熱話：不忍外賣製造塑膠垃圾　港女為同事日煮13飯盒減塑

疫情下很多市民都改為叫外賣，造成大量塑膠餐具被棄置。近日有女網民分享自己在疫症下如何保持對環保的堅持，更作出十分感人的舉動，獲網民留言大讚。

網民Natalie Cake在Facebook群組「Tai Po 大埔」內分享，她說在疫情下每次叫外賣至少會棄置8至10件一次性餐具，她作為環保主義者，非常不想製造大量的塑膠垃圾，於是她使用可重用的餐具，每日為同事們準備飯盒，結果反應熱烈，「由2個變4個，4個變8個，現在每天都會預備12-13個(飯盒)」。從她上載的圖片中可見，飯盒營養分配平均，除了紅米飯作主食外，亦不缺蔬菜肉類，鮮艷顏色更令人食指大動。

不少留言的網民都稱讚她煮出的食物十分吸引，直言「好想做你同事」。亦有人欣賞她對環保的堅持，親力親為減塑。有細心的網民則關心她「拎十三人份好重，小心唔好整親呀」，連留言也十分「有愛」。

網民有話說：

Grace Bok：好勁！多謝你為環境和同事的付出！

Joan Chan：食到你整的飯都好幸福喎

Zerolingling Tse：敬佩樓主那份堅持

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