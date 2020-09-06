反修例被捕者4成為學生　教局指會加強訓輔工作

回顧上學年，社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰。教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓今（9日）在網誌表示，除了罷課、喊口號、拉人鏈等事件外，有不少學生參與校外示威遊行，甚至違法活動。根據警方的公布，因涉嫌參與違法行為而被捕的學生，佔整體拘捕人數約4成。最近陸續出現遭檢控及定罪的學生個案，情況令人痛心和憂慮。

她又指，即使學生觸犯法例甚至被法庭判處刑責，亦不放棄他們。局方於今年6月向公營及直資中學發出通函，促請學校為有需要接受訓育輔導的學生，加強學校的跟進工作和支援，教導涉嫌觸犯法例甚至被法庭判處刑責的學生正確的價值觀和正面思維，為個別學生制定和執行個人化的跟進方案，引導他們重回正軌，並加強學校層面的預防工作。

上月底，局方聯同警務處、懲教署，以及營辦「社區支援服務計劃」的香港遊樂場協會，透過網上平台，為全港中學舉辦「關顧學生—重回正軌」的跨部門研討會，共有約250名教師及訓輔人員參加。講者們透過個案分析、跟進及支援措施分享等，讓學校同工加深認識相關的法律知識及處理程序，以及在過程中各相關持份者如何配合部門及機構的工作，支援學生處理危機，並在個別學生及全校層面上運用不同的外間資源支援學生。

就去年的社會事件及學生的違法暴力行為，她期望教育界繼續本着訓育工作的原則、信念及重點，以「預防勝於治療」的策略加強學校第一層的訓輔支援工作，尤其培育學生的自我管理能力。

為鞏固學生明白守規自律的重要性，局方已重新編寫高小及初中適用的教案，供教師在成長課使用，讓學生從遊戲規則、家規及班規等活動，討論及反思規則的效用和不守規則的影響等等。

當日研討會的相關資料已上載至教育局網頁，供學校參考。她又指，局方盼望能繼續與學校和社會各界攜手並肩，培養學生日後成為社會有承擔、具識見、守法守規和負責任的良好公民。