逾80%受訪基層家庭沒有電腦　團體憂加劇貧富學童差距

新冠肺炎反覆，學校開學亦要轉用網上授課。有團體早前以網上問卷形式訪問約900名基層學生的家長，發現逾80%家中沒有適合上課用的電腦裝置，亦有近20%家中沒有無線網絡，子女須以手機數據上課。團體認為，疫情嚴重影響基層學童的學習效能，加劇貧富學童的學習差距，呼籲港府把關愛基金電腦津貼計劃擴闊至所有清貧中小學生，並提供數據卡或上網服務。

關注學童發展權利聯席於上月29日至本月4日，訪問約900名基層學生的家長，發現接近70%受訪家長的學校無參與關愛基金下資助清貧學生購買電腦的援助項目；僅約20%指學校有借用流動電腦裝置予學生或發放數據卡，超過一半的學校沒有提供支援。

育有2名子女的家長楊女士指出，子女須依靠其手機上課，由於網絡連接不良，每次均花費超過15分鐘才能成功登入，期間亦「時得時唔得」，難以有效學習，加上不時會有電話來電，進一步影響子女學習。

聯席指出，部分學校以無計劃推行電子班或申請人數不多為由，沒有參與關愛基金有關項目，惟學生未能以個人名義申請援助，或會加劇貧富學童的學習差距，促請當局豁免經學校申請的手續，並把受惠資格放寬至所有領取全津、半津及綜援的基層學童。