朱凱廸再呼籲民主派杯葛議會　有助連結國際爭取恢復選舉

立法會選舉延後一年舉行，泛民主派議員預計在9月21日進行民意調查，由民調結果決定延任與否。早前曾公開表達意向，支持集體杯葛延任立法會的議員朱凱廸今早(6日)在電台節目中，再次呼籲民主派不要接受延任。朱指不同的民意測驗顯示，大多數民主派支持者都希望杯葛立議會，認為若議員接受中央任命，將會向國際社會發出錯誤信息，以為香港人正在放棄，相反若議員抵制議會，則能呼應國際社會，爭取立即恢復選舉。

朱凱廸認為中央政府因為擔心民主派在立法會選舉中取得過半數席位，迫使中央接受港人的政治訴求，為了自保和爭取時間，才延後九月選舉，而希望民主派接受為期一年的延任亦是軟著陸方法的一種。朱指，民主陣營中的溫和派人士仍相信中央和香港能逐步民主化，亦認為恢復正常工作可以令香港人稍作休息。

惟朱形容港人已經到了不歸路的地步，中央和香港之間相對和諧的時光已經蕩然無存，指港人未來要從戰鬥、被打敗，與及不戰而敗作選則，因此朱呼籲民主派抵制議會，並與港人一起爭取反映港人意願的選舉。