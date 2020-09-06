黎智英劈售大埔工廈乏人問津　Mark Simon同為公司董事

涉違反《港區國安法》而被拘捕的壹傳媒主席黎智英，繼續出售資產套現！其牽頭持有的大埔太平工業中心全層，超過4萬方呎單位，早於一個月前委託代理暗盤放售，其後叫價更劈逾兩成至1.29億港元，反映其去貨套現心切。不過，據悉該盤依然乏人問津！該物業現時的業主為「公明織造廠」，其董事包括黎智英，以及現時身處海外、正被警方通緝的黎智英左右手Mark Simon。

面對虧損連年、業績持續惡化，壹傳媒早前連番變賣台灣物業，大股東黎智英亦將私人持的當地物業出售。上述放盤為大埔太平工業中心1座19樓全層，面積約41,570方呎，原先每方呎叫價4000港元，全層涉資約1.66億港元，早前突然將叫價大減至1.29億港元，每方呎叫價3100港元，劈價幅度達22%。

據了解，該工廈鮮有全層單位放盤，一般面積約2000至近萬方呎單位，每方呎叫價由約4000至5000港元。由於現時香港經濟轉差，項目交投亦轉靜。

據土地註冊處資料，「公明織造廠」先後於1984年1月及3月，分別購入大埔太平工業中心1座19樓A、B及D室，涉及金額共418.43萬港元，其後於1988年4月，將該批單位以380萬港元，全數售予「兆景紡織」。「兆景紡織」當時擁有同層C室，連同購入的其餘3個單位，即持有19樓全層的業權。不過，「公明織造廠」於1999年3月，再以逾424.36萬港元買入該全層樓面。