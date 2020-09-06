黎智英助手Mark Simon涉違國安法被通緝　各界促凍結其資產

學者指黎智英助手Mark Simon被通緝逾月，與美國關係密切，應全面凍結其在本港的戶口資產。

《港區國安法》實施逾2個月，警方國家安全處上月10日拘捕壹傳媒黎智英等10人，並凍結黎5000萬港元資產；此外，又通緝黎的助手、美國中情局前僱員Mark Simon，指涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。有學者指，Mark Simon被通緝逾月，與美國關係密切，應全面凍結其在本港的戶口資產，以防止他繼續搞風搞雨。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時身處海外的Mark Simon，其在本港的資產亦應被凍結，一方面或可令被通緝人士投案，另方面亦可阻止被通緝人士繼續利用在港的資產資助顛覆及分裂國家行為，及進行恐怖主義活動。

Mark Simon與黎關係密切，調查發現，與黎有關連的至少17間私人股份有限公司，3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。

另外，台灣傳媒曾斥責黎囤地炒賣，台灣上市的建築商長虹建設向黎的相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物。翻查資料，賣方公司的股東兼董事正是Mark Simon。黎曾多次前往美國，其左右手Mark Simon亦曾隨行，其中去年7月黎與美國副總統彭斯會面，Mark Simon就有份交代會面談論內容。

Mark Simon一直擁有多重身份，作為美國中情局前僱員的他，亦曾是壹傳媒廣告總監；公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。