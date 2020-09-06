政Whats噏：大圍街市疫下復業問題多　議員捉食衞局講數

政府用咗逾1年時間為大圍街市裝修，期間需關閉街市8個月，以安裝冷氣系統工程，直到今日(6日)終於完工，同埋迎來第1批檔戶入場驗收。但礙於疫情導致人流減少，而檔戶亦要多畀一筆冷氣費，原本嘅檔戶會唔會踴躍搬返嚟就真係難講喇。有議員親身落場視察，話8年先至爭取到街市安裝冷氣，但覺得仍有唔少問題需要改善。睇嚟就算裝完冷氣，都未徹底解決問題喎，唔知食物及衞生局局長陳肇始幾時跟進呢？

議員容海恩(Eunice)同葛珮帆(EQ)分別喺社交平台上載影片，都希望政府以不同嘅形式，協助因街市裝修而長期停業嘅商戶，幫商販度過難關。此外，佢哋都話將會約見食衞局反映街市問題，以及代商販同政府「講數」喎！

其中Eunice話街市安裝咗冷氣，檔販同市民都唔需要再「焗桑拿」，但有檔販擔心街市停業太耐，就算復業，人流都係會減少。雖然政府之前同街市商戶「傾掂數」，但Eunice話當時係未有疫情嘅情況，所以希望政府能夠按個別情況彈性處理，同埋聆聽市民嘅聲音。佢將會喺下個禮拜，嘗試約見食物及衞生局，希望可以延長免收冷氣費嘅期限，或者提高減租嘅幅度。

咁街市商戶又點睇呢？大圍街市互助委員會主席香松穩就話，大圍街市重啟後1年享有半租優惠、政府亦會豁免頭3個月嘅冷氣費。但有商戶擔心疫情下人流減少，希望政府提供更多支援。

EQ喺影片中就話，明白政府處理疫情都用咗唔少錢，但強調大圍街市嘅商戶都好耐冇營業，少不免要政府幫下手。有見及此，佢聽日就會聯絡食衞局，按商販嘅情況向政府提出，包括資助商販購置雪櫃等生財工具、延長減租期間等訴求。

另外，EQ話雖然裝咗冷氣係好事，但街市內都仲有好多事項需要改善喎。佢今日親身到街市視察，話街市內有好多曱甴，加上坑渠蓋仲係沿用舊式嘅「長條形」，而非網狀設計，擔心會有食物殘渣跌落去，繼而引起鼠患問題。而部分商販入街市驗收舖位嘅時候，仲發現天花板有漏水嘅情況。EQ話沙田區鼠患嚴重，街市嘅衞生問題有待改善，食衞局仲有唔少手尾要執之餘，相關部門都需要繼續跟進呀！