馬季開鑼日未受疫情影響　投注額13.76億創歷年最高

馬季開鑼日開紅盤！雖然受到疫情影響，今次沙田開鑼日賽事，公眾未能入場觀戰，而會員席亦只得362人到場，但仍無損馬迷投注意欲，加上今季二重彩強勢推出，亦直接帶動投注額提高，結果是日十場賽事投注額為13.76億，較上季12.88億較上季升咗6.83%，打破2017/18年馬季開鑼日12.94億，成為最高紀錄。

馬會行政總裁應家柏其後會見傳媒，指今日一次過出現好同差的紀錄，差的紀錄是入場人數創新低，只得362人，而好的方面就係開鑼投注額創新高。

今日開鑼日全日投注額13.76億，其中本地投注額11.29億，升咗4.6%，另外匯合彩池2.47億，亦升18%，係歷來最好的開始。至於二重彩投注額為3,800萬，同時亦帶動埋單T投注額由2,300萬升至2,740萬，即係今日二重加單T合併彩池6,540萬，而同時連贏彩池不受影響，為馬會帶來新收入。

另外，應家柏提及，莫雷拉及潘頓的冠軍爭奪戰亦展開，因為今日兩位騎師王同分，預期又會係一個精彩賽季。最後開鑼日順利舉行，全賴馬會上下整個團體的努力，感謝他們在幕後默默付出。