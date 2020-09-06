新巴司機戴豬嘴駛近警員響按　涉危駕被捕

有網民號召今(6日)在九龍油尖旺一帶遊行，下午約4時許，警員在油麻地彌敦道截查一輛新巴970路線往數碼港的巴士，車長約一小時後被押上警車。現場消息指，車長涉嫌向在馬路上的警員響按，惹起警員不滿，警方及後以危險駕駛罪將車長拘捕。

警方指下午4時許，油麻地一輛巴士沿彌敦道駛至近文明里時，快速行駛，一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員，危及人員安全。由於該名巴士司機駕駛態度十分危險，警方截停該名司機。其後，西九龍總區交通部到場調查，以危險駕駛罪拘捕他。警方現正進行深入調查，包括翻查相關行車記錄片段及附近閉路電視片段，案件現交由西九龍總區交通部負責調查。

現場消息指，防暴警員當時走上涉事新巴，檢查乘客身份證和車長位置。佩戴「豬咀」的車長被帶落車搜查，車長約一小時後被押上涉事巴士，及後再被押上警車帶走。消息指，車長曾向警員響按，亦有指車長因戴上「豬咀」，而令全車被截查。油尖旺區議員胡穗珊向巴士職員表示，有需要時可提供協助。

新巴回覆東網時指，一名新巴車長今日下午約4時半在駕駛970號線往數碼港方向期間，在彌敦道近文明里被警方要求離開駕駛室，及後被帶往警署。新巴正在了解事件詳情。