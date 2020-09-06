惡租客禁錮毆打女業主兼藏武器　被控7罪明提堂

元朗八鄉竹坑村前日(4日)有村民途經一間貨櫃屋時，發現一名54歲女子受傷及遭人綑綁，上前查看時被屋內一名惡漢持手槍指嚇，警員趕至現場時已人去樓空，及後發現女子已自行鬆綁逃脫。警方經調查後，前晚在元朗八鄉拘捕一名姓鄭（52歲）無業漢，同時檢獲氣槍等違禁武器。鄭已被暫控一項「非法禁錮」、一項「傷人」、一項「盜竊」、一項「無牌管有槍械」、一項「藏有仿製槍械」、一項「藏有攻擊性武器」及一項「管有違禁武器」罪，案件明日(7日)於屯門裁判法院提堂。

前日早上10時許，警方接報上址有女子疑遭非法禁錮，同時有可疑持槍男出沒，立即趕至調查，惟持槍男已不知所終，女子則自行逃脫，頭及手腳受傷求醫。元朗警區反黑組跟進案件，證實女事主及持槍男分別為該貨櫃屋的業主及前租客，雙方在今年7月發生租務糾紛，後者在8月已經遷出。直至前日，有人現身與女事主再起爭執，突然向她的眼部噴射胡椒噴霧，並以磚頭襲擊她及將其綁起。警方在當晚循線索拘捕鄭男，並於其寓所搜出19支短氣槍、41支長氣槍和弓弩刀劍等武器，以及女事主的手機。