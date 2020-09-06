網傳少女被防暴警壓在地上 警指是對方突然拔足逃跑

有網民今日(6日)發起九龍區大遊行，油尖旺區一帶再現反修例示威人潮，網上流傳片段，一名少女被防暴警員壓在地上，引起大批途人圍觀。警方指，是截停搜查一名少女時，對方突然拔足逃跑，形迹可疑，遂使用最低武力將她制服。

科大電台新聞組今日在facebook上載片段，指有防暴警察於西洋菜南街突然喝停多名市民，有一名年輕女市民受驚，疑似想跑離現場期間，被幾名防暴警察拉扯其衣服並撲倒在地上。

警方今日在facebook指，下午4時許，警方在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。然而，有部分人拒絕離開，警方於是截停搜查相關集結者，包括一名12歲少女。其間，該名少女突然拔足逃跑，形迹可疑。

警方指，有見及此，警員立即尾隨追截，並以最低所需武力將其制服。經調查後，該名12歲少女與現場其餘參與受禁羣組聚集的人，因違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》而被票控。

警方非常關注有未成年少女參與受禁羣組聚集，更擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅。警方強烈呼籲，未成年人士應遠離高風險的示威活動。