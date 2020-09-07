模擬電視服務11月底完結　未換機6萬8千戶隨時無得睇 　

本港模擬電視服務將於本年11月30日終止，12月起全面改為數碼廣播；惟截至今年7月，香港仍有68000戶使用模擬電視機，若然在餘下3個月內，未及更換數碼電視機或加裝機頂盒，這班用戶隨時「無電視睇」。而政府於1月由關愛基金撥款約4.5億港元，委託香港社會服務聯會（社聯）推出「關愛基金數碼電視援助計劃」的進度緩慢，至8月底現只接獲逾15000宗申請，與原先預料的80000戶受惠相比，未及目標的2成。社聯表示，受疫情影響，處理申請及安排安裝的進度上，均受影響。

有關計劃是為領取綜援或低收入人士，安裝數碼機頂盒或數碼電視機，計劃於今年1月推出時，最多人申請，收到逾3000宗。但7、8月數字急跌至1619宗及714宗。社聯表示，相信是因為第三波疫情爆發，不少申請人避免外出；而接受申請的地區服務中心，亦改為只提供有限度服務，影響了申請情況。

社聯亦提到，計劃的安裝及維修服務亦曾因第三波疫情爆發，於7月13日至8月23日暫停。但目前已逐步恢復相關服務，並指市民普遍理解安排，運作尚算暢順，逾15000宗申請中，超過12100戶完成安裝流程。

雖然有關計劃將推行至明年7月15日，但模擬電視服務將於本年11月底終止，香港仍有68000戶模擬電視住戶，需更換電視機或加裝機頂盒，有關計劃急需加快步伐進行。關愛基金專責小組成員施麗珊亦表示，受疫情影響，關愛基金在處理各項申請時，均較以往緩慢。她又提到，疫情下探訪活動減少，不少街坊和長者並不知道有關計劃，建議政府可考慮多貼海報、或在電視及其他媒介作宣傳。就宣傳不足的問題，政府於上月23日才推出電視宣傳短片及電台宣傳聲帶；社聯表示稍後會透過不同地區服務單位、區議員或其他宣傳頻道推廣計劃。

鑑於本港模擬電視服務將終止，政府經關愛基金撥款，委託社聯推出相關計劃為領取綜援或低收入的人士更換家中的模擬電視機，申請人可選攝安裝32吋或24吋數碼電視機、亦可選擇加裝數碼機頂盒。目前計劃逾8成申請人均選擇32吋數碼電視機，僅約百分之4的人，選擇數碼機頂盒。