何志平專欄：秘密武器

在紐約大都會看守所十一樓層內我是唯一的中國人。第一天到埗入住時，第一句問我的話就是「會說英文嗎？」「一點點。」我簡單的回應附上微笑。在那環境裏，真的聽不懂英語倒還樂得耳根清淨。因為聽到的要麼是粗言穢語，要麼便是侮辱性挑釁的說話。老實說，那裏非裔人士的「英語」有一半我是聽不明白的，是濃濃的口音，是土話，還是黑幫術語，我搞不清楚，所以只有扮阿蒙，懶得回應，他們見我沒反應便說我不懂英文而放我一馬。開始的兩個月這招數還管用，之後他們也學精了，拿着我說個不停。三十個月來，除了偶爾可以掛電話與家人或香港朋友快快的說幾分鐘粵語之外，就沒有甚麼機會說中文了。

雖然看守所就在紐約中國城（唐人街）的隔壁，但窗戶是密封的，聽不到外面中國人的聲音，看不到外面中國人的影子！幸好我還有一台收音機，後來搜索到紐約華語電台的頻道，可聊解思鄉之情。那華語電台有一頻道使用粵語播放，另一個接收不大好的頻道用普通話。

這三十個月裏來探望我的有三位朋友，一位是家在南部休斯敦的一家跨國能源企業的前總裁邁斯特，第二位是從前在紐約的同事，來自福建的小陳（假名）。小陳年輕，在美國念罷研究生便做實習生留了下來。我在看守所的頭六個多月裏，差不多每一個星期五下午他都花上大半天的時間來看我，跟我說話。我們無所不聊，一般都是談談我的近況心情，又或是朋友們的近況，更多的是了來自中國的消息。美國的媒體都是以美國當地的新聞為主，國際動態便盡是官方口徑，聽不到另類的聲音。看守所內的電腦只容電郵收發，不可上網搜索資料。小陳給我帶來多方面的資訊，使我能盡量與外面世界接軌，小陳說我是身在美囚心在漢！

二○一八年中，在美國的海外留學生和畢業生圈子裏吵得熱烘烘的話題，就是特朗普在二○一七年開始推動對H1B工作簽證作出積極改變的移民政策。美國每年分配六萬五千個名額，以及二萬個擁有美國碩士以上學歷的簽證名額，以利美國僱主招聘專業技術的外國精英人才。小陳告訴我說，有分析估計在美國持H1B簽證的外國人在六十五萬到九十萬之間，其中百分之七十是發給印度公民，百分之十二給中國的，餘下的百分之十八是給了世界其他國家的。美國最大的僱主是總部設在印度的外包公司，和美國的科技公司，包括IBM、谷歌、微軟、蘋果、臉書和芯片製造商高通，及許多硅谷初創公司也嚴重依賴H1B員工，特別是美國缺少能勝任科研和程式設計工作的人才。

我奇怪的問小陳：「這和特朗普要優先僱用美國人的政策有關嗎？」

小陳嗤之以鼻說：「要是有美國人能勝任這些工種的話，我們還有立足的機會嗎？有一個加州大學教授不是說過，H1B是美國最厲害的『秘密武器』，把全世界的精英人才吸引過來，成就了今天的硅谷、華爾街！現在特朗普自毀長城，自廢武功，人才被逼回流， 難怪中國出現了那麼多的『硅谷』呢！你知道嗎？第一夫人梅拉妮亞當模特兒時拿的就是H1B簽證的，後來更把父母都變成美國公民！」

一個月後，小陳沒來了，他的簽證到期後續不了，回家去了。

沒機會跟小陳道別，只有在這裏說一聲：「小陳，謝謝你」。