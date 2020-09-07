東方日報A1：國安法冇料到　由朝亂到晚　反轉油尖旺

《港區國安法》生效逾兩個月，但未能杜絕黑暴重臨。繼上周一有人借「太子站8．31事件」再生街頭事端後，昨日再有網民號召市民上街要求重啟選舉投票，聲稱要堵塞道路，重燃戰火，大批示威者在油尖旺彌敦道及附近橫街流竄，高叫「光復香港、時代革命」、「黑警死全家」及港獨口號，期間多次向警員掟雜物或水樽，警員多次舉起黃、藍及紫旗警告，最少兩度發射胡椒球彈驅散聚集人群。警方表示，截至昨晚九時，共拘捕最少二百七十人，涉及非法集結，另有十九人涉其他罪名。旺角各街道竄走行動到深夜仍未結束。

昨日原本是立法會選舉日，但港府因應新冠肺炎疫情發展，將選舉押後一年進行。有網民昨趁機發起九龍區大遊行，約下午二時許，戰火率先在油麻地近佐敦一帶點起，多名示威者在北海街附近高叫「香港獨立」口號；有乘坐插有「我要真普選」旗幟的電動輪椅的男子被警方截查，亦有人在街頭舉起紙牌，質疑港府為何在多區推行全民檢測，但將立法會選舉押後。

前香港眾志秘書長黃之鋒、社民連梁國雄、黃浩銘及多名成員先後現身示威現場。社民連一行人高呼「我要投票」及「以言入罪可恥」等口號，被警方警告可能票控其違反禁聚令，最終梁國雄、黃浩銘，以及民陣副召集人陳皓桓被警方帶走。

大批示威者其後轉入廟街一帶，於佐敦道、上海街、吳松街、白加士街一帶流竄，沿途高叫口號。防暴警察趕到吳松街一帶戒備，並舉起藍旗要求聚集人士立即散去。及後，警方在油麻地果欄及文明里一帶截查數十名人士，並指他們涉嫌參與非法集結。

接近下午四時，戰火蔓延至旺角朗豪坊，有近二百人先圍繞朗豪坊叫口號，再進入商場內多個樓層游走，期間有人唱抗爭歌曲，並用手機展示「香港獨立、唯一出路」、「光復香港、時代革命」標語，以及做出象徵「五大訴求、缺一不可」的手勢。大批警員在商場外戒備，而警方亦發聲明指，商場內的示威者行為可能涉嫌違反港區國安法。

另一邊廂，介乎豉油街及山東街的一段西洋菜南街衝突升級，聚集的示威者向在場警員投擲水樽、雨傘等雜物，警員發射胡椒球彈還擊，驅散示威者；而西洋菜南街與亞皆老街的街口，有示威者將紙箱、垃圾桶等雜物拋出馬路，阻塞交通，警員趕至清理。警方在山東街、豉油街一帶拉起橙帶布防，期間再遇示威者投擲雜物，故再次發射胡椒球彈驅散。入夜後，數百名警員繼續在西洋菜南街一帶戒備，期間截查大批途經該處的市民。

警方表示，截至昨晚九時，於油尖旺一帶共拘捕二百七十人涉非法集結，另有十九人涉其他罪行如阻差辦公、襲警、管有第一部毒藥罪及非法集結等。其中，有指被捕人士包括西貢區議員鄭仲文及其助理。

另外，科大電台新聞組昨日在Facebook上載片段，指有防暴警員突然喝停多名市民，有一名年輕女市民受驚，疑似想跑離現場，被數名防暴警員拉扯其衣服並撲倒地上。警方指，是截停搜查相關集結者，包括一名十二歲少女。期間，對方突然拔足逃跑，形迹可疑，警員立即尾隨追截，並以最低所需武力將其制服。