津校斥資40萬建歷奇室攀石牆　學習英文更學習面對失敗

學生因疫情緣故，留在家中學習大半年，最快要在本月23日分階段復課。有津貼小學為同學送上一份「開學禮物」，新學年將加入歷奇課程，配合英文科教學。學校單就興建攀石牆及歷奇探索室，就已投放40萬港元。校長指，希望透過歷奇活動，能讓學生建立正確的價值觀，學習克服失敗及挫折，配以學習英語，一舉兩得。

位於荃灣大窩口的佛教林炳炎紀念學校，將操場的一道牆改建成為高3米、闊23米的攀石牆，由左邊為最簡單，愈向右移，難度亦逐漸攀升。

歷奇教練關祖謙表示，設計能照顧小一至小六的同學，亦可以進行不同的比賽，令學生「不會覺得悶」。配合課程內容，學校又將一間課室改建成面積400多呎的歷奇探索室，並設有5個關卡，分別為繩網陣、橫行索、車胎陣、平衡木及泰山繩。

英語歷奇課程將會每隔一星期進行，校長李玉枝及副校長梁澤光均表示，因應疫情，時間表會有更動，課程每次為1小時，配以不同學習主題，並加入英語指令，提升學生日常英語溝通能力。

分別就讀小五及小六的學生陳夏媺及賴本泓，示範以歷奇探索室的活動學習英語，教練以即將來臨的中秋節英文詞彙，抽走數個英文字母作題目，學生於繩網陣中找回相應的答案，兩人於活動過後都異口同聲表示「好玩」。賴同學亦指，透過活動，可以學到互相幫助，六年級生的他更表示，會作為大哥哥教導大家。