計劃初期反應冷淡　及後優化容許整個居屋單位出租

房屋協會於2018年9月首次推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，為正在輪候公屋的合資格人士提供暫租住屋，容許未補價單位的業主分租其中一個睡房予正輪候公屋至少3年的人士，計劃包括港九新界21個房協屋苑，涉及1.3萬個單位。

然而，計劃反應冷淡，至去年房協推出優化措施，容許合資格的房委會資助出售單位業主亦可出租其未補價單位或睡房予合資格公屋申請者，並由社聯以二房東身份委託認可社會服務機構或社企，協助合資格業主分租單位及為租戶提供支援服務。其運作形式與社會房屋共享計劃類似，並設立網上資訊平台，為持有參與計劃證明書的業主及租戶提供資訊，方便配對。

參與出租計劃的業主須於遞交申請當日，擁有單位業權滿10年或以上；租戶則須為輪候公屋3年或以上的一般申請者，或輪候6年或以上的非長者一人住戶。根據房協資料顯示，截至上月17日，出租計劃共錄得37宗成交，當中黃大仙區、觀塘區各佔5宗；葵青區、西貢區、沙田區各佔4宗；東區、元朗區各佔3宗；北區、南區、大埔區、屯門區各佔兩宗；離島區佔一宗。